Билайн увеличил сеть мобильного интернета в Петербурге и области

Фото: ПАО «ВымпелКом» Поделиться Поделиться





«ВымпелКом» (ТМ билайн) нарастил свою сеть 4G, значительно увеличив покрытие. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. За последний год новая инфраструктура появилась в 11 районах Ленобласти. Как сообщили в компании, работы велись не только в прилегающих к Петербургу районах, но и в отдаленных местностях области. Всего удалось охватить 70 населенных пунктов. Примечательно, что в 20 из них мобильного интернета от билайн раньше не было, а теперь полноценный 4G доступен жителям поселков Старицы, Большие Поля, Пушное и других.

В Петербурге особое внимание было направлено на улучшение сети в густонаселенных новостройках и микрорайонах. Масштабное строительство велось в метро, что позволило запустить сеть 4G в тоннелях. Клиенты билайн получили возможность разговаривать и пользоваться интернетом во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская». По данным исследования аналитического агентства TelecomDaily, в петербургском метро билайн стал лидером по средним скоростям мобильного интернета. «Чтобы обеспечить для наших клиентов возможность всегда оставаться на связи с близкими, мы активно расширяли и модернизировали сеть. Кроме того, в прошлом году билайн вернул в компанию ключевые технические функции – это позволяет лучше контролировать надежность работы сети и быстрее реагировать на любые ситуации. Благодаря проделанной работе, клиенты могут пользоваться нужными им услугами связи и в новых жилых комплексах, и в перегонах между станциями метрополитена, и в самых разных туристических местах Ленобласти, а также в курортных районах. Главная задача для нас - обеспечить клиентам возможность в любой момент быть на связи с дорогими людьми», — отметил Евгений Брянцев, директор петербургского отделения ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн).



Работы по расширению сети билайн активно ведет уже 4 года. Количество базовых станций 4G, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за это время увеличилось вдвое.

Убедиться в качестве связи билайн предлагает с помощью нового тарифа «Близкие люди 2». Новые абоненты, подключившиеся до 19 июня 2022 года, смогут оценить услугу и вернуть деньги, если качество их не устроит*. К слову, на этом тарифе есть еще одна полезная опция: пользователь может подключить к «Близким людям 2» еще один номер для безлимитного общения и для того, чтобы делиться с ним мобильным интернетом**. Подробнее об условиях можно узнать на сайте компании. Новости компаний * С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП «Близкие люди 2» в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз. ** Услуга платная

