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    Минфин доработал и внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

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    Минфин доработал и внес в федеральное правительство законопроект о регулировании цифровых валют. Доработки внесены с учетом ранее поступивших позиций ведомств, сообщается 8 апреля на официальном сайте Министерства финансов РФ.

    В документе уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, в том числе касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга, пояснили в Минфине. Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.

    «Фонтанка» писала, что ранее Центробанк предложил полностью запретить в России майнинг, его организацию и обращение частных цифровых валют. Согласно законопроекту, физлицам будет запрещено способствовать этим процессам как на территории РФ, так и за ее пределами. Нарушение требований ЦБ предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей.

    При этом правительство до этого утвердило концепцию регулирования рынка, основанную на идеях Минфина. В министерстве хотят разрешить россиянам тратить на криптовалюту до 50 тыс. руб. в год, а при успешном прохождении некоего «тестирования» — до 600 тысяч. В Минэнерго призывают ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки.

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