Теперь официально. Кабмин решил, что делать с криптовалютами

Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба кабмина.



«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — сказано в сообщении.



Инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных, а криптовалютные площадки обяжут получать лицензию и иметь подушки безопасности с ликвидным и достаточным капиталом.

