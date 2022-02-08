Теперь официально. Кабмин решил, что делать с криптовалютами

Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба кабмина.
«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — сказано в сообщении.
Инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных, а криптовалютные площадки обяжут получать лицензию и иметь подушки безопасности с ликвидным и достаточным капиталом.
По мнению правительства, реализация концепции позволит вывести индустрию цифровых валют из тени и создать возможность для легального предпринимательства. В документе предлагается внести изменения в Налоговый, Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, «антиотмывочный» закон (115-ФЗ).
Концепцию разработал Минфин. Ранее о том, что правительство поддержало его идеи рассказали СМИ. Теперь министерству предстоит разработать на основе нее законопроект вместе с Центробанком, который выступает за полный запрет любых операций с криптовалютами и майнинга в стране.