Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России

Правительство РФ утвердило дорожную карту Минфина по регулированию оборота криптовалют, сообщает 8 февраля со ссылкой на источник телеканал RTVI.



По данным собеседника телеканала, ведомство должно до 18 февраля подготовить законопроект о регулировании криптоактивов совместно с Центробанком, который выступает за полный запрет криптовалют и майнинга в России.



Подготовленные Минфином концепцию и дорожную карту утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет издание The Bell со ссылкой на источник. Концепция предусматривает определение механизма покупки и продажи криптовалют в периметре банковской инфраструктуры и использование сервиса Росфинмониторинга «прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций и выделения из них противоправных.