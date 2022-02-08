Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России

Правительство РФ утвердило дорожную карту Минфина по регулированию оборота криптовалют, сообщает 8 февраля со ссылкой на источник телеканал RTVI.
По данным собеседника телеканала, ведомство должно до 18 февраля подготовить законопроект о регулировании криптоактивов совместно с Центробанком, который выступает за полный запрет криптовалют и майнинга в России.
Подготовленные Минфином концепцию и дорожную карту утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет издание The Bell со ссылкой на источник. Концепция предусматривает определение механизма покупки и продажи криптовалют в периметре банковской инфраструктуры и использование сервиса Росфинмониторинга «прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций и выделения из них противоправных.
Также министерство предлагает делить клиентов-физлиц на квалифицированных и неквалифицированных криптоинвесторов, создать официальных операторов обмена, которые бы работали по модели обменников или бирж, разрешить работать в России иностранным биржам при условии, что они откроют в стране представительство и заключат договоры с российскими банками. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.
В январе Центробанк опубликовал доклад, в котором предложил запретить майнинг и любые операции с криптовалютой на территории России. Минфин, в свою очередь, выступил против запрета криптовалют, но поддержал регулирование их обращения.