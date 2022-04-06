ЦБ назвал криптовалюты финансовой пирамидой и предупредил об их опасности

Банк России считает криптовалюты высокоспекулятивным инструментом, являющимся финансовой пирамидой. Об этом говорится в ответе замглавы ЦБ Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина по регулированию криптовалютного рынка в РФ.



«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», – цитирует 6 апреля документ РИА Новости.



По данным, Центробанка, криптовалюты активно используются в незаконной деятельности, в том числе отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма.

