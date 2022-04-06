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    ЦБ назвал криптовалюты финансовой пирамидой и предупредил об их опасности

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    Банк России считает криптовалюты высокоспекулятивным инструментом, являющимся финансовой пирамидой. Об этом говорится в ответе замглавы ЦБ Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина по регулированию криптовалютного рынка в РФ.

    «Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», – цитирует 6 апреля документ РИА Новости.

    По данным, Центробанка, криптовалюты активно используются в незаконной деятельности, в том числе отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма.

    В ЦБ также утверждают, что инвестиции граждан в криптовлюту могут привести к проблемам на рынке труда, снижению потенциала роста экономики и доходов россиян. А использование криптовалют в качестве средства платежа может повлечь замещение рубля, что приведет к расширению теневой экономики и снижению налоговых поступлений в бюджет.

    Ранее регулятор предложил полностью запретить в стране майнинг, его организацию и обращение частных цифровых валют. Согласно законопроекту, физлицам будет запрещено способствовать этим процессам как на территории России, так и за ее пределами. Нарушение требований ЦБ предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей.

    При этом правительство до этого утвердило концепцию регулирования рынка, основанную на идеях Минфина. В министерстве хотят разрешить россиянам тратить на криптовалюту до 50 тыс. руб. в год, а при успешном прохождении некоего «тестирования» – до 600 тысяч. В Минэнерго призывают ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки.

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