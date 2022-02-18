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ЦБ разработал законопроект о запрете криптовалют и предложил штрафы за его нарушение до 1 млн рублей

Банк России подготовил законопроекты о запрете на выпуск и обращение частных цифровых валют на территории страны. Регулятор предлагает штрафовать нарушителей на сумму до 1 млн рублей.

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Как сообщает 18 февраля ТАСС, законопроект запрещает выпуск, организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты, включая создание юрлиц. В том числе под запрет подпадает «деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации». Сейчас россиянам не запрещено проводить операции с криптовалютой и расплачиваться ею за пределами страны.

Кроме того, в другом законопроекте ЦБ предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России, ввести запрет на владение ими для банков и других финансовых организаций. Лицам, которые способствуют выпуску или обращению криптовалют, предлагается ограничить переводы и прием платежей.

По данным источника агентства, законопроекты направлены в Минфин.

ЦБ выступает за полный запрет майнинга и обращения криптовалют в России. Минфин его позицию не поддерживает, хотя считает необходимым ввести регулирование обращения цифровых активов. Министерство разработало концепцию, которую в результате утвердило правительство.

«Отмечу, что правительство не обсуждало свою концепцию с Банком России до публикации, обсуждение только предстоит», — говорила на пресс-конференции 11 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Комментарии (18)

Modest_5e4ce41f7533b
" ... вы стали реже дышать. Это возмутительно! Молчать!!!"
dragvs
Любой блокчейн это по-сути цифровая валюта, т.е. становится невозможным любой блокчейн-проект. А иначе блокчейн особо то и не нужен и становится карго-культом (блокчейн ради блокчейна). Любой цифровой актив сейчас можно представить частной цифровой валютой. Скажем ERC-20 или ERC-721 позволяют запускать в системе Eth цифровые ценности - "валюты", которые дальше начинают обмениваться. Т.е. если я покупаю или торгую цифровыми картинками, то меня уже можно обвинить и бросить за решетку!
Nurofen
фраза из отчета ЦБ
"Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты." Как было показано в разделе 1.2, курс криптовалют зависит от их признания в обществе и возможности использования для совершения различных операций (в т. ч. в рамках противоправной деятельности). Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке."
- рубль обесценился за 10 лет более чем в 3 раза. биток вырос в 1000 раз. И эти твари нас пугают возможной потерей денег?
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