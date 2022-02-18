ЦБ разработал законопроект о запрете криптовалют и предложил штрафы за его нарушение до 1 млн рублей

Как сообщает 18 февраля ТАСС, законопроект запрещает выпуск, организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты, включая создание юрлиц. В том числе под запрет подпадает «деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации». Сейчас россиянам не запрещено проводить операции с криптовалютой и расплачиваться ею за пределами страны.



Кроме того, в другом законопроекте ЦБ предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России, ввести запрет на владение ими для банков и других финансовых организаций. Лицам, которые способствуют выпуску или обращению криптовалют, предлагается ограничить переводы и прием платежей.

