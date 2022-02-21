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Минфин хочет разрешить россиянам тратить на криптовалюту до 50 тыс. руб. в год

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Минфин направил в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют. В ней ведомство предлагает идентифицировать всех покупателей криптовалют, ввести тестирование для инвесторов и лимиты на вложения для граждан.

Как сообщает 21 февраля РБК, Минфин в конце прошлой недели внес свой вариант законопроекта в правительство. Из документа следует, что использовать криптовалюты на территории России по-прежнему будет запрещено, их предлагается использовать только как инструмент для инвестиций.

Законопроект устанавливает правила для бирж и обменников, которые будут заниматься криптовалютами. Их работу будет регулировать специальный уполномоченный орган в правительстве. Иностранным криптобиржам, чтобы получить лицензию, нужно будет зарегистрироваться в России.

Клиенты смогут проводить операции с криптовалютой только при полной идентификации. Ввод и вывод цифровых денег будут обеспечивать банки через расчетный счет. Инвесторы должны будут проходить специальное тестирование, в зависимости от результатов которого у них будет разный лимит на вложение в криптовалюту. Так, если тестирование не пройдено, максимум, чем может довольствоваться гражданин, — вложениями до 50 тыс. рублей в год, что по сегодняшнему курсу эквивалентно примерно 0,0165 биткойна. При успешном прохождении теста инвестору будет разрешено вкладывать до 600 тыс. рублей в год (0,198 биткойна).

Ранее свой вариант законодательства о регулировании криптовалют в России представил Центробанк. Он предложил полностью запретить в стране майнинг, его организацию и обращение частных цифровых валют. Согласно законопроекту, физлицам будет запрещено способствовать этим процессам как на территории России, так и за ее пределами. Нарушение требований ЦБ предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей.

При этом правительство до этого утвердило концепцию регулирования рынка, основанную на идеях Минфина.

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Комментарии (7)

Jon REMBO
А совокупный налог на потребителя этой же суммой не хотят ограничить эти упыри?)
житель города П.
Они вменяемые? Ну просто интересно.
DimDimych
50тр. В год? Серьёзно? Я на коньяк больше в год инвестирую.
Да и 600тр тоже та ещё инвестиция.
Для мира крипты, это всё равно что запрет на её использование.
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