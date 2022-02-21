Минфин хочет разрешить россиянам тратить на криптовалюту до 50 тыс. руб. в год

Как сообщает 21 февраля РБК , Минфин в конце прошлой недели внес свой вариант законопроекта в правительство. Из документа следует, что использовать криптовалюты на территории России по-прежнему будет запрещено, их предлагается использовать только как инструмент для инвестиций.

Минфин направил в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют. В ней ведомство предлагает идентифицировать всех покупателей криптовалют, ввести тестирование для инвесторов и лимиты на вложения для граждан.

Законопроект устанавливает правила для бирж и обменников, которые будут заниматься криптовалютами. Их работу будет регулировать специальный уполномоченный орган в правительстве. Иностранным криптобиржам, чтобы получить лицензию, нужно будет зарегистрироваться в России.



Клиенты смогут проводить операции с криптовалютой только при полной идентификации. Ввод и вывод цифровых денег будут обеспечивать банки через расчетный счет. Инвесторы должны будут проходить специальное тестирование, в зависимости от результатов которого у них будет разный лимит на вложение в криптовалюту. Так, если тестирование не пройдено, максимум, чем может довольствоваться гражданин, — вложениями до 50 тыс. рублей в год, что по сегодняшнему курсу эквивалентно примерно 0,0165 биткойна. При успешном прохождении теста инвестору будет разрешено вкладывать до 600 тыс. рублей в год (0,198 биткойна).



Ранее свой вариант законодательства о регулировании криптовалют в России представил Центробанк. Он предложил полностью запретить в стране майнинг, его организацию и обращение частных цифровых валют. Согласно законопроекту, физлицам будет запрещено способствовать этим процессам как на территории России, так и за ее пределами. Нарушение требований ЦБ предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей.

