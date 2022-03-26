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Минэнерго хочет ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки

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Министерство энергетики настаивает на ликвидации «правового вакуума» в сфере майнинга криптовалют. Об этом заместитель главы ведомства Евгений Грабчак заявил 26 марта в Иркутске на первой всероссийской конференции легальных майнеров, пишет ТАСС.

«Этот правовой вакуум нужно в кратчайшие сроки [устранить]. Если мы хотим с этой деятельностью как-то уживаться, а других вариантов в текущей действительности у нас нет, нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия майнинга в нормативной базе нужно реализовать», — цитирует агентство чиновника.

Ранее Грабчак заявлял, что введение майнинга в правовое поле позволит также получать плату за присоединение к электросетям и потребление электроэнергии.

Противоположной позиции на ситуацию придерживается Центробанк. В январе регулятор в своем докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры» предложил запретить на территории РФ все операции с криптовалютами, в том числе и их майнинг.

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Комментарии (11)

jump
вместо нефти Газпром будет крипту продавать?
Экскомьюникадо
Директора опустевших заводов будут на хлебушек себе , че не сделаешь лишь бы у кормушки остаться. Но из компонентов успеха инфраструктура - валютный Мерчант - импортные комплектующие
Alex000
На фоне остановки поставок процессоров и видеокарт выглядит комичненько. Дожечь оставшееся?
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