Минэнерго хочет ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки

Министерство энергетики настаивает на ликвидации «правового вакуума» в сфере майнинга криптовалют. Об этом заместитель главы ведомства Евгений Грабчак заявил 26 марта в Иркутске на первой всероссийской конференции легальных майнеров, пишет ТАСС.
«Этот правовой вакуум нужно в кратчайшие сроки [устранить]. Если мы хотим с этой деятельностью как-то уживаться, а других вариантов в текущей действительности у нас нет, нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия майнинга в нормативной базе нужно реализовать», — цитирует агентство чиновника.
Ранее Грабчак заявлял, что введение майнинга в правовое поле позволит также получать плату за присоединение к электросетям и потребление электроэнергии.
Противоположной позиции на ситуацию придерживается Центробанк. В январе регулятор в своем докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры» предложил запретить на территории РФ все операции с криптовалютами, в том числе и их майнинг.