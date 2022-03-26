Минэнерго хочет ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки

Министерство энергетики настаивает на ликвидации «правового вакуума» в сфере майнинга криптовалют. Об этом заместитель главы ведомства Евгений Грабчак заявил 26 марта в Иркутске на первой всероссийской конференции легальных майнеров, пишет ТАСС.

«Этот правовой вакуум нужно в кратчайшие сроки [устранить]. Если мы хотим с этой деятельностью как-то уживаться, а других вариантов в текущей действительности у нас нет, нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия майнинга в нормативной базе нужно реализовать», — цитирует агентство чиновника.