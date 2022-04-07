Пробуем вслепую гречку от 98 до 228 рублей за кг. Есть ли разница?

Мы попробовали четыре образца гречки от 97 до 228 рублей за килограмм Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Гречка — продукт, по которому можно определять настроения в обществе. Если ее начинают скупать и полки пустеют, что-то идет не так. Если полки снова наполняются, значит, можно на какое-то время успокоиться. Сейчас как раз такая ситуация, и мы решили воспользоваться этим окном возможности, чтобы понять: а есть ли вообще какая-то разница между крупой, которая продается по разной цене? Продегустировали четыре образца вслепую. А Стас Соколов напомнил краткую историю этой удивительной культуры.

Почему она гречка?



Гречиха пришла в Россию давно, еще в XII веке, из Византии и называлась изначально греческим зерном. К пшенице или ржи, однако, эта культура отношения не имеет никакого, гречка вообще не злак. В латинском названии этого семейства Fagopyrum присутствует название дерева бук (fago). Оно же есть в наименованиях гречки на целом ряде языков: например, по-английски гречка — buckwheat (buck — устаревшее название для бука на шотландском диалекте английского языка).

Гречка не является злаком Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Вопреки расхожему заблуждению, какого-то очень уж широкого распространения гречиха в России не имела, поскольку урожайность ее, мягко говоря, сильно уступает (более чем на порядок) пшенице или ржи. Основное достоинство этой культуры — неприхотливость: для ее выращивания сгодятся земли, которые злакам не подходят. Но даже в большей степени гречиху ценили как медонос: на монастырских землях ее сажали в немалой степени потому, что гречишное поле — прекрасный источник нектара для пчел.

В силу своего устройства (каждое зернышко заключено в довольно твердую скорлупку) гречка может долго храниться, что делает возможным накапливать ее на черный день. Такой день настал, когда Советскому Союзу стало нужно чем-то кормить огромную армию во время Великой Отечественной войны. И именно гречка стала основой полевого, походного рациона.



Что готовят из гречки

Как-то так случилось, что в чистом виде (то есть в качестве каши) гречку никто, кроме жителей стран бывшего СССР, не ест. При этом саму культуру возделывают не только в России. Во Франции (в Бретани) из гречневой муки делают блины. Там они называются galette и, как правило, выпекаются с какими-то добавками: окороком, сыром, яйцом и т. д . Само тесто предельно простое — кроме муки там только вода и соль. Точный аналог наших блинов (с молоком и яйцами) называется crepes и чаще подается со сладкими добавками.

Гречневый блин galette complete во французской блинной Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





На северо-западе Италии, в Ломбардии, на основе гречневой муки изготавливают короткую лапшу pizzoccheri, из которой делают своего рода запеканки — с савойской капустой, картошкой и местным сыром. Ну и, конечно, невозможно представить без гречневой лапши соба кухню Японии, где гречку выращивают со времен раннего Средневековья.

Что мы сравнивали и зачем

Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Всякий раз, когда возникает ажиотажный спрос на гречку (это бывало уже не раз), с полок магазинов исчезает самая дешевая крупа. Просто гречку купить можно всегда, она только стоит дороже. Мы решили сравнить эту гречку, купленную по разной цене. Причем сознательно встали на место покупателя, который не очень склонен разглядывать пакеты, а ориентируется только на цену. А стоило бы. Потому что средняя по цене гречка (140 рублей за пакет) в реальности оказалась довольно дорогой — 200 рублей за килограмм, потому что в пакете было всего 700 граммов.



Точно такая же цена оказалась в итоге у «премиальной» крупы известной марки. На упаковке было указано, что она «фермерская», что добавило к цене пачки 30 рублей (по сравнению с обычной гречкой той же марки). 800-граммовая упаковка обошлась в «Ленте» в 180 рублей.

Самый дорогой образец ( 900-граммовая пачка) стоил 205 рублей, то есть 228 рублей за килограмм.

Крупу сварили на кухне ресторана поблизости Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Там же мы приобрели и самую дешевую крупу — она продавалась на вес и стоила 97 рублей 70 копеек за килограмм.

Все четыре образца мы попросили сварить в одинаковых кастрюлях на одинаковых плитах. Хозяева немного удивились, но согласились принять участие в эксперименте.

Сваренную гречку переложили в чашки с номерами. Никто не знал даже списка использованных брендов и цены, по которой они куплены. Ориентироваться пришлось исключительно на собственный вкус.

Оценки и впечатления

Внешне вареная гречка отличалась не слишком Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Как и следовало ожидать, сразу увидеть какие-то различия между разными образцами не удалось почти никому. Перед участниками дегустации стояли четыре чашки с кашей, которые, казалось, не отличались решительно ничем. И лишь прислушавшись к собственным ощущениям и присмотревшись повнимательней, люди смогли отдать предпочтение тому или иному образцу. Оценки ставили по пятибалльной шкале.

В гречку не добавляли ничего, кроме масла и соли Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Самую низкую оценку (3,5 из 5) получил самый дорогой образец (228 рублей за килограмм). Он оказался чуть более разваренным, чем другие образцы.

Обманчиво недорогая гречка заняла третье место с показателем 3,8 балла.

Самый дешевый образец занял уверенное второе место, собрав в общей сложности 4,1 балла из пяти. Нужно заметить: несмотря на формат продажи, в крупе не было заметно никаких посторонних включений, она ничем внешне не отличалась от брендированных образцов, стоивших вдвое дороже.

Победителем стала премиальная гречка известной марки (4,5 балла). Она чуть лучше сохранила форму, в ней чуть насыщенней ощущался вкус. Собственно, выбор победителя был очевиден еще до подсчета голосов — в чашке с номером 4 почти ничего не осталось.

Вывод не особенно неожиданный: любая гречка, у которой нет очевидных повреждений, скорее всего, для большинства будет не особенно отличаться на вкус.

Победителей можно было определить и без подсчета голосов Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





При выборе, однако, стоит обратить внимание на целостность крупы: наличие даже небольшой (но заметной) доли битой — это очевидный признак более низкого качества. Сами крупинки должны быть тугими, налитыми. Длительное хранение и потеря влаги могут сделать крупу более темной и ссохшейся. Так что запасать гречку на годы вперед вряд ли имеет смысл.

