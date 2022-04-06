Органайзер для обуви и посуда как в модном ресторане: что еще поможет обновить квартиру весной

Если вы задумали навести порядок дома, посмотрите товары из этого обзора. На многие действуют скидки Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Весна — время обновления и генеральной уборки дома. Наведите порядок в шкафу, купите необычную посуду и про декор не забудьте. Эта подборка с полезными товарами подарит вам немало идей для того, чтобы ваша квартира стала еще уютнее и комфортнее.

Держатель-органайзер для ванной

Беспорядок в ванной часто мешает найти нужную косметику или кисточку для макияжа. С многофункциональной полкой хранить все свои бьюти-средства гораздо удобнее! На ней можно разместить что угодно — от бутылочек и баночек с кремами и лосьонами до расчески. Специальные крючки и выемки позволяют повесить зубные щетки, мочалки и фен.



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Умный робот-пылесос

Ультратонкий робот-пылесос Xiaomi Mi Robot справится с влажной и сухой уборкой пола. Он оснащен интеллектуальной направляющей системой, трехступенчатой фильтрацией и мощным японским двигателем. Управлять им можно со смартфона или при помощи голосовых команд. Пылесос поглотит всю грязь даже из труднодоступных щелей.



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Впитывающая щетка для удаления пыли

С электростатическим адсорбционным пылеуловителем вы попрощаетесь со множеством проблем! Помыть окна, мебель, технику, салон авто и даже листья растений — для него нет невыполнимых задач. Щетка изготовлена из высококачественного микроволокна, не повреждает поверхность и может легко пролезть в зазор для очистки, экономя ваше время и усилия.



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Полка для обуви

Кому нравится грязь от обуви в шкафах, которая через некоторое время еще и портит мебель? Удобная пластмассовая полочка позволит не только поддерживать чистоту, но и компактно хранить все ваши кроссовки и ботинки. Так они займут гораздо меньше места, а значит, можно купить еще парочку!



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Настенный органайзер

Многофункциональная штука! Повесьте на стену или на дверцу шкафа, положите в отделения перчатки, шарфы или ту же обувь — почему бы и нет? Да и в ванной такая полка пригодится — под все кисточки, ватные палочки и резинки для волос, которые вечно теряются где-то за стиральной машинкой.



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Хранилище сумок

По сути, это такой же подвесной органайзер, только у него большие карманы — настолько, что туда легко засунуть все свои сумки. Повесить такое приспособление можно на ту же перекладину, что и плечики с платьями. Или же за дверью — как вам удобнее.



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Декоративная 3D-скульптура

Абстрактная 3D-скульптура на стену в виде головы оленя с рогами из цветов выглядит очень оригинально и современно. Повесьте ее в гостиную над диваном или в прихожую, чтобы с порога удивлять гостей.



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Невероятно стильные тарелки

Хотите обедать и ужинать дома, как в дорогом ресторане? Начните с обновления посуды. Эти тарелки в точности такие же, как в самых модных бистро вашего города. И качество отличное!



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Наволочка с бабочками

Впустите весну в ваш дом! Такой чехол для диванной подушки приблизит наступление тепла и создаст особенное настроение. Материал — 100%-й хлопок.



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Уютный коврик

Коврик в виде дубового листа из бархатной ткани удачно впишется в гостиной, ванной или в спальне у кровати. Он такой теплый и приятный на ощупь, что его наверняка оценит и ваш питомец.



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Портативная соковыжималка

Многофункциональная портативная электрическая соковыжималка с USB-зарядкой поможет вам всегда и везде оставаться бодрым. Возьмите ее в офис, на пикник или пользуйтесь дома — элегантный дизайн в виде капсулы будет уместно смотреться где бы то ни было. Соковыжималка очень миниатюрна — она размером со смартфон.



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Кухонные весы

Раз уж мы заговорили о еде, нелишним будет напомнить, насколько полезны весы на кухне. С помощью них вы точно сможете отмерить нужное количество ингредиентов и следить за питанием. Ведь наверняка весной вы сели на диету?



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Электронный барабан

Такой необычный музыкальный инструмент оценят и взрослые, и дети. Компактный размер и USB-разъем — разве всё это есть у настоящих больших барабанов? А эти вы сможете взять с собой куда угодно, например на вечеринку к друзьям. Звук качественный и очень реалистичный.



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