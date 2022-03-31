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Пятилетняя девочка попала под колеса внедорожника на юге Петербурга. За рулем был водитель-рецидивист

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Девочку, которая переходила с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Красносельском районе, увезли в больницу после наезда.

Скорую вызвали к дому 24 по улице Доблести накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта. По предварительной информации, 33-летний водитель, который занимается демонтажем металлоконструкций, не пропустил на своей «Тойоте Ленд Крузер» женщину с пятилетним ребенком.

Девочка с различными травмами в состоянии средней тяжести была госпитализирована в детскую городскую больницу № 1.

Водитель за последний год 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Комментарии (5)

Karl111
Тойота Ленд Крузер это диагноз
266161435
интересная формулировка "водитель-рецедивист" - он водит и водит и водит.
может, все-таки "нарушитель - рецедивист"? он - нарушает и нарушает.
White Elk
Как там штрафы, все оплачены? Приставы как поживают?
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