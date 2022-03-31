Пятилетняя девочка попала под колеса внедорожника на юге Петербурга. За рулем был водитель-рецидивист

Девочку, которая переходила с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Красносельском районе, увезли в больницу после наезда.



Скорую вызвали к дому 24 по улице Доблести накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта. По предварительной информации, 33-летний водитель, который занимается демонтажем металлоконструкций, не пропустил на своей «Тойоте Ленд Крузер» женщину с пятилетним ребенком.

