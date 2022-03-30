Путин обсудил с премьером Италии и канцлером ФРГ оплату газа из России в рублях

Путин объяснил коллегам логику своего решения о переводе оплаты поставок российского газа в Европу в рубли. Президент РФ и канцлер ФРГ условились, что данный вопрос будет обсуждаться экспертами двух стран, также они выразили надежду, что это не приведет к ухудшению контрактных условий для европейских компаний – импортёров российского газа.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Шольца и Драги о ходе переговоров с Украиной, очередной раунд которых накануне состоялся в Стамбуле. Канцлер ФРГ также затрагивал тему обеспечения эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.



Ранее во вторник Путин обсуждал вопросы оплаты поставок газа в рублях и ситуацию на Украине с президентом Франции Макроном.



23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли, сделать это необходимо до 31 марта. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».

