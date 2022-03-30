Россия направит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, попавших под санкции

«У нас в ближайшее время начинается прием заявок на вторую волну грантов (Президентского фонда культурных инициатив). Поскольку сейчас резко увеличилось количество актуальных текущих заявок, поддержать творческие коллективы нужно, на которые есть попытка оказывать давление, лишить их источников финансирования, связанных с международной деятельностью, принято решение выделить 1 млрд рублей», — цитирует чиновника ТАСС .

По его словам, средства должны пойти «на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления». Причины этого самого давления на артистов Кириенко видит в их «патриотизме и преданности стране». Решения по заявкам на получение грантов будут приниматься в апреле — мае.



«Фонтанка» писала, что 1 марта из-за ситуации на Украине Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Выступления Нетребко в Нью-Йорке отменила Метрополитен-опера. Гергиева уволили с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Латвия запретила въезд в страну 25 российским деятелям культуры, в том числе Владимиру Машкову, Сергею Безрукову, Михаилу Боярскому и Полине Гагариной.



При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил покинуть свои посты деятелям культуры, которые работают в бюджетных организациях, но не поддерживают спецоперацию России на Украине.

