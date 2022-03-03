Володин: Деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, надо уволиться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил покинуть свои посты деятелям культуры, которые работают в бюджетных организациях, но не поддерживают спецоперацию России на Украине. Об этом он заявил 3 марта в интервью каналу «Россия 24».



«Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — цитирует его ТАСС.

