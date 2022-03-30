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В музее в Зеленогорске приставы опечатали немецкий ретроавтомобиль за долги хозяина

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Петербургские приставы сделали пешеходом 45-летнего бизнесмена с долгами на 22 млн рублей. Под запрет попал даже музейный ретроавтомобиль 1938 года выпуска.

Под арест, как сообщает 30 марта пресс-служба ГУФССП по Петербургу, попали два автомобиля, зарегистрированные на должника, — Toyota Land Cruiser 2007 года выпуска и немецкий ретроавтомобиль Hanomag 1938 года выпуска. Для того чтобы описать последний, приставам пришлось посетить автомобильный музей в Зеленогорске. Туда старое авто в не очень хорошем состоянии владелец пригнал пять лет назад.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу
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«В музее был составлен акт описи и ареста автотранспортного средства, предварительно автомобиль со слов владельца был оценен в 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Пока автомобиль оставили в музее, однако, если в ближайшее время мужчина не начнет выплачивать взыскиваемые миллионы, то машина уйдет с молотка.

Помимо этого власти ограничили бизнесмена в праве выезда за пределы РФ и ему придется отдавать 50 % от своей зарплаты.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

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