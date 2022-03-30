В музее в Зеленогорске приставы опечатали немецкий ретроавтомобиль за долги хозяина

Под арест, как сообщает 30 марта пресс-служба ГУФССП по Петербургу, попали два автомобиля, зарегистрированные на должника, — Toyota Land Cruiser 2007 года выпуска и немецкий ретроавтомобиль Hanomag 1938 года выпуска. Для того чтобы описать последний, приставам пришлось посетить автомобильный музей в Зеленогорске. Туда старое авто в не очень хорошем состоянии владелец пригнал пять лет назад.

Петербургские приставы сделали пешеходом 45-летнего бизнесмена с долгами на 22 млн рублей. Под запрет попал даже музейный ретроавтомобиль 1938 года выпуска.

«В музее был составлен акт описи и ареста автотранспортного средства, предварительно автомобиль со слов владельца был оценен в 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.



Пока автомобиль оставили в музее, однако, если в ближайшее время мужчина не начнет выплачивать взыскиваемые миллионы, то машина уйдет с молотка.

