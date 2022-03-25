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Гиацинты поверили, что в Петербург пришла весна

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Теплая погода первой половины марта убедила гиацинты в том, что на улице настоящая весна. Эти цветы начинают распускаться на газонах Петербурга и на дачах горожан.

«Надо же, гиацинт уже вовсю пустился в цвет!» — пишет в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте» Антон Кубышкин и публикует фотографии гиацинтов и крокусов, снятые 25 марта в Приморском районе.

Первые подснежники в Петербурге заметили в конце февраля. В марте галантус распустился в Летнем саду. Начали даже просыпаться гусеницы.

В выходные в городе похолодает, возможен снег.

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Комментарии (3)

Evgraf
152 мм?
allyouneedislove
вот таких новостей с фоточками надо побольше
из зоопарка, из океанариума, из фондов помощи домашних животных
а то не ресурс, а жёлтая пресса какая-то уже...
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