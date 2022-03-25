Гиацинты поверили, что в Петербург пришла весна

Теплая погода первой половины марта убедила гиацинты в том, что на улице настоящая весна. Эти цветы начинают распускаться на газонах Петербурга и на дачах горожан.



«Надо же, гиацинт уже вовсю пустился в цвет!» — пишет в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте» Антон Кубышкин и публикует фотографии гиацинтов и крокусов, снятые 25 марта в Приморском районе.

