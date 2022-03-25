Циклон принёс в Петербург пасмурную погоду, дальше станет ещё хуже

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 марта в городе облачно с прояснениями, утром и днём вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух с ночных 0 — плюс 2 днём прогреется до плюс 5–7 градусов.
По прогнозу «Яндекса», сегодняшний день может стать самым тёплым 25 марта впервые за 15 лет: возможные плюс 8 градусов на 8 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от минус 7 до плюс 5 в течение дня. Самое холодное 25 марта выдалось в 1963 году — минус 20 градусов днём, а самое тёплое в 1968 году — плюс 12.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует североатлантический циклон, выходящий своим центром на северо-запад Скандинавии. Он обеспечит в городе облачную погоду, временами дожди, по области местами с мокрым снегом, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы. В субботу похолодание, дожди перейдут в мокрый снег, местами в снег, ближе к вечеру образуется гололедица. Ожидается сильный и порывистый ветер», — пишет Леус.
СЗ УГМС тоже обещает в субботу небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и дождя, днем — мокрого снега и снега. Ветер умеренный, местами с порывами сильного. Температура будет заметно ниже, чем сегодня, — плюс 1–3 градуса. В воскресенье она, по прогнозу синоптиков, уже не поднимется выше нуля: ночью минус 3–5, днем 0 — минус 2.