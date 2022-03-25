Циклон принёс в Петербург пасмурную погоду, дальше станет ещё хуже

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 марта в городе облачно с прояснениями, утром и днём вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух с ночных 0 — плюс 2 днём прогреется до плюс 5–7 градусов.



По прогнозу «Яндекса», сегодняшний день может стать самым тёплым 25 марта впервые за 15 лет: возможные плюс 8 градусов на 8 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от минус 7 до плюс 5 в течение дня. Самое холодное 25 марта выдалось в 1963 году — минус 20 градусов днём, а самое тёплое в 1968 году — плюс 12.

