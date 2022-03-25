ЧП на шахте «Осинниковская» в Кузбассе оказалось смертельным

Под завалами в шахте «Осинниковская» в Кемеровской области ночью 25 марта обнаружили погибшего горняка.
«На шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», — приводит РИА Новости сообщение министерства угольной промышленности региона.
Его местоположение было известно. На месте работали горноспасательная команда шахты и военизированная горноспасательная часть.
В шахте «Осинниковская» 24 марта произошел выброс метана и угля с обрушением породы. Были эвакуированы 119 человек, один остался под завалами. 22 марта с шахты «Листвяжная» в Кузбассе поступил сигнал об эвакуации. Семь человек почувствовали себя плохо, их вместе с другими горняками вывели на поверхность, госпитализированы были 12 человек.