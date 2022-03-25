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ЧП на шахте «Осинниковская» в Кузбассе оказалось смертельным

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Под завалами в шахте «Осинниковская» в Кемеровской области ночью 25 марта обнаружили погибшего горняка.

«На шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», — приводит РИА Новости сообщение министерства угольной промышленности региона.

Его местоположение было известно. На месте работали горноспасательная команда шахты и военизированная горноспасательная часть.

В шахте «Осинниковская» 24 марта произошел выброс метана и угля с обрушением породы. Были эвакуированы 119 человек, один остался под завалами. 22 марта с шахты «Листвяжная» в Кузбассе поступил сигнал об эвакуации. Семь человек почувствовали себя плохо, их вместе с другими горняками вывели на поверхность, госпитализированы были 12 человек.

Тяжелая авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадали десятки человек. Шахтеры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном.

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