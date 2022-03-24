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Новое ЧП на шахте в Кузбассе: обрушилась порода, под ней ищут человека, сотни эвакуированы

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В Кемеровской области новое ЧП во время горнодобычи. Из-за выброса метана и обрушения породы эвакуируют шахту «Осинниковская».

Как сообщает региональная прокуратура, 24 марта на шахте в городе Осинники «при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки». Горные работы приостановлены. Под завалами может находиться один шахтёр, его ищут.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации шахты передаёт, что проводится эвакуация около 400 горняков.

«Утром получили сообщение о том, что произошло обрушение горных пород в результате геологических нарушений. Ночная смена была из 119 человек, вышли все. Сейчас один находится под завалами, специалисты пытаются его спасти», — рассказал собеседник агентства.

Обрушение горных пород произошло, предварительно, в результате выброса угля и газа, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Среди эвакуированных работников шахты пострадавших нет.

Прокуратура Кузбасса начала проверку исполнения законодательства об охране труда и безопасности.

22 марта с шахты «Листвяжная» в Кузбассе поступил сигнал об эвакуации. Семь человек почувствовали себя плохо, их вместе с другими горняками вывели на поверхность. Госпитализированы 12 человек.

Тяжелая авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадали десятки человек. Шахтеры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном.

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