Власти Кузбасса рассказали, что случилось на «Листвяжной». Есть пострадавшие

Прокуратура Кузбасса начала проверку после эвакуации горняков из шахты «Листвяжная» 22 марта. На одном из участков горной выработки в результате сбоя системы вентиляции зафиксировали превышение углекислого газа. Все горняки выведены на поверхность, сообщает региональная прокуратура. Госпитализированы 12 человек.



«В 10:00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет», — цитирует NGS42.RU сообщение руководства шахты «Листвяжная» «СДС-Уголь».

