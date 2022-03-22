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Власти Кузбасса рассказали, что случилось на «Листвяжной». Есть пострадавшие

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Фото: Максим Серков / NGS42.RU
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Прокуратура Кузбасса начала проверку после эвакуации горняков из шахты «Листвяжная» 22 марта. На одном из участков горной выработки в результате сбоя системы вентиляции зафиксировали превышение углекислого газа. Все горняки выведены на поверхность, сообщает региональная прокуратура. Госпитализированы 12 человек.

«В 10:00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет», — цитирует NGS42.RU сообщение руководства шахты «Листвяжная» «СДС-Уголь».

На момент эвакуации состояние всех шахтёров оценивалось как легкой степени тяжести.

Фото: Максим Серков / NGS42.RU
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«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 12 час. 20 мин. 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты-токсикологи», — рассказали изданию в пресс-службе АПК

«С целью установления обстоятельств произошедшего на место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности», — добавили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

«Фонтанка» писала, что с шахты «Листвяжная» в Кузбассе 22 марта поступил сигнал об эвакуации. Семь человек почувствовали себя плохо, их вместе с другими горняками вывели на поверхность.

Фото: Максим Серков / NGS42.RU
Фото: Максим Серков / NGS42.RU

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадали десятки человек. Шахтеры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном.

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