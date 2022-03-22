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На шахте «Листвяжная» новая эвакуация, людям стало плохо

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С шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где в ноябре погиб 51 человек, 22 марта поступил новый сигнал об эвакуации.

«Поступил сигнал об эвакуации на шахте, на место выехали два отделения горноспасателей», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах региона.

По данным РИА Новости, семь человек на шахте почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность. Также выводят еще 134 горняка.

По данным ТАСС, случился сбой в функционировании вентиляционной системы. Работа шахты приостановлена.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадали десятки человек. Шахтеры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном.

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