Отец объявленного в розыск главы холдинга Life is Good задержан в Пулково. Он пытался улететь из страны

О задержании 80-летнего Виктора Василенко ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 марта. Оперативники экономической полиции встретили его в Пулково поздним вечером 20-го числа с билетами в ОАЭ. Поездку пришлось отложить: два дня назад суд ограничил свободу мужчины запретом определённых действий по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Как писала «Фонтанка», следствие видит в работе Life is good и «Бест вей» финансовую пирамиду. Согласно материалам, организация на протяжении семи лет привлекала пайщиков в разных регионах страны, суля новое жильё или до
Венец иерархии в кооперативе — Роман Василенко. В прессе его называют сыном офицера и бизнес-тренером, о самом себе он говорит как о создателе международной бизнес-академии и докторе экономических наук. В 2019 году Василенко выступал на сцене глобального форума «Синергия». Сейчас, по данным следствия, находится вместе с женой на Кипре, оба объявлены в розыск.
Согласно материалам расследования, отец принимал в его делах активное участие: руководил петербургским филиалом, ему же несли деньги пайщики. 22 марта суд ограничил его свободу запретом определённых действий.