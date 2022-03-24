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Отец объявленного в розыск главы холдинга Life is Good задержан в Пулково. Он пытался улететь из страны

Экономическая полиция сорвала планы отца Романа Василенко, создавшего кооператив «Бест вей» и холдинг Life is good. Путешествие в страну шейхов затормозили уголовным делом о финансовой пирамиде.

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О задержании 80-летнего Виктора Василенко ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 марта. Оперативники экономической полиции встретили его в Пулково поздним вечером 20-го числа с билетами в ОАЭ. Поездку пришлось отложить: два дня назад суд ограничил свободу мужчины запретом определённых действий по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писала «Фонтанка», следствие видит в работе Life is good и «Бест вей» финансовую пирамиду. Согласно материалам, организация на протяжении семи лет привлекала пайщиков в разных регионах страны, суля новое жильё или до 30 % годовых дохода, единственной возможностью выполнить обещания было привлечение новых клиентов и их денег. По данным МВД, в деле более 12 тысяч потерпевших, ущерб — не менее 9 млрд рублей.

Венец иерархии в кооперативе — Роман Василенко. В прессе его называют сыном офицера и бизнес-тренером, о самом себе он говорит как о создателе международной бизнес-академии и докторе экономических наук. В 2019 году Василенко выступал на сцене глобального форума «Синергия». Сейчас, по данным следствия, находится вместе с женой на Кипре, оба объявлены в розыск.

Согласно материалам расследования, отец принимал в его делах активное участие: руководил петербургским филиалом, ему же несли деньги пайщики. 22 марта суд ограничил его свободу запретом определённых действий.

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Комментарии (5)

260602101
9 милллиардов, а у берлинского пациента сумели доказать в суде 2,6 миллиона..Интересно, у кого срок больше будет ?
Vvs Spb
Странно, а основание? Просто взяли в заложники, именно так это называется. Т.е. мы отвечаем теперь за все и за родственника и за соседа. 80 лет. Самолёты отжать, людей в заложники. Что происходит в государстве?
274454490
Кроме заголовка надо еще и сам текст читать: "Поездку пришлось отложить: два дня назад суд ограничил свободу мужчины запретом определённых действий по делу о мошенничестве в особо крупном размере."
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