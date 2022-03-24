Отец объявленного в розыск главы холдинга Life is Good задержан в Пулково. Он пытался улететь из страны

О задержании 80-летнего Виктора Василенко ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 марта. Оперативники экономической полиции встретили его в Пулково поздним вечером 20-го числа с билетами в ОАЭ. Поездку пришлось отложить: два дня назад суд ограничил свободу мужчины запретом определённых действий по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



Как писала «Фонтанка», следствие видит в работе Life is good и «Бест вей» финансовую пирамиду. Согласно материалам, организация на протяжении семи лет привлекала пайщиков в разных регионах страны, суля новое жильё или до 30 % годовых дохода, единственной возможностью выполнить обещания было привлечение новых клиентов и их денег. По данным МВД, в деле более 12 тысяч потерпевших, ущерб — не менее 9 млрд рублей.

