Навальный признан виновным в особо крупном мошенничестве

Суд 22 марта признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лефортовский суд на выездном заседании в покровской исправительной колонии №2 оглашает приговор Алексею Навальному, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Прокурор, напомним, запросила для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн штрафа. Также она попросила учесть характеристику Навального, состояние его здоровья, положение семьи и «опасность, совершенного им деяния».