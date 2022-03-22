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Навальный признан виновным в особо крупном мошенничестве

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Суд 22 марта признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лефортовский суд на выездном заседании в покровской исправительной колонии №2 оглашает приговор Алексею Навальному, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокурор, напомним, запросила для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн штрафа. Также она попросила учесть характеристику Навального, состояние его здоровья, положение семьи и «опасность, совершенного им деяния».

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше».

Ему вменили две статьи. Первая — это 297 ст. УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

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Комментарии (3)

Somn
У кого больше прав, тот и прав...
07A
Выйдет седым стариком прямо в Россию будущего!
Pilat
Едет Леха в Воркуту
Ты знаешь
Ля-дя-ля-ля
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