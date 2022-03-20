После публикации «Фонтанки» ефрейтора из Петербурга вместе с сослуживцами увозят от границы с Украиной

«С пятницы начали выводить всех срочников по группам в несколько человек. Сегодня начали вывозить в части, наши в поезде едут в Москву», — написала она.



20-летний сын Марины Ивановой служит в войсковой части под Москвой. После 24 февраля, по словам женщины, солдат перебросили на границу с Украиной. Иванова направила письмо в Минобороны, в котором сообщила, что «командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины».

