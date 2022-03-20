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После публикации «Фонтанки» ефрейтора из Петербурга вместе с сослуживцами увозят от границы с Украиной

Срочников из войсковой части под Москвой возвращают от украинской границы обратно в столицу. Об этом «Фонтанке» сообщила мать ефрейтора из Петербурга Марина Иванова 20 марта.

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«С пятницы начали выводить всех срочников по группам в несколько человек. Сегодня начали вывозить в части, наши в поезде едут в Москву», — написала она.

20-летний сын Марины Ивановой служит в войсковой части под Москвой. После 24 февраля, по словам женщины, солдат перебросили на границу с Украиной. Иванова направила письмо в Минобороны, в котором сообщила, что «командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины».

«Фонтанка» рассказывала ещё одну похожую историю. После жалобы матери в различные инстанции расторгли срочный контракт с новобранцем из Каменки.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что в спецоперации на Украине солдаты срочной службы не задействованы. Однако 9 марта Минобороны признало, что срочники в спецоперации все же участвуют. Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре найти виновных в том, что солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине.

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Комментарии (15)

Ravnovesie57
Никто ведь не сомневался, что Владимир Владимирович не знал о срочниках на Украине.... ???
Otkating
Позорище
Главный спец по технике консервации
Ничего-ничего. Вот сейчас сирийцы с ливийцами подтянутся...
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