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Сбер советует не обновлять ПО из-за риска кибератак

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Сбербанк призывает отказаться от обновлений программного обеспечения и усилить контроль за использованием внешнего исходного кода. Рекомендации связаны с риском заражения устройств пользователей.

«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры», — сообщила пресс-служба банка.

При острой необходимости использования программного обеспечения в Сбере советуют проверять все скачанные файлы антивирусом и проводить ручную или автоматизированную проверку чужого исходного кода.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Сбербанка, рекомендации не касаются собственного приложения кредитной организации.

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Комментарии (11)

allyouneedislove
их послушать - так надо Сберкнижки оформлять, которые они сами и отменили
Главный спец по технике консервации
С добрым утром, сбер.
lamer
Тащем-то Сбер - это банк. Ну, учитывая способности и пристрастия ихнего главнюка, не удивлен.
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