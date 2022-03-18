Сбер советует не обновлять ПО из-за риска кибератак

Сбербанк призывает отказаться от обновлений программного обеспечения и усилить контроль за использованием внешнего исходного кода. Рекомендации связаны с риском заражения устройств пользователей.
«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры», — сообщила пресс-служба банка.
При острой необходимости использования программного обеспечения в Сбере советуют проверять все скачанные файлы антивирусом и проводить ручную или автоматизированную проверку чужого исходного кода.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Сбербанка, рекомендации не касаются собственного приложения кредитной организации.