ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) 17 марта приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Такая мера была принята из-за нехватки кассовых лент, заявил замминистр промышленности и торговли Виктор Евтухов.
До этого за отсутствие ленты в кассе магазины могли понести административную ответственность и получить штраф до 10 тыс.руб. Теперь они не обязаны выдавать бумажные чеки, но покупатель вправе его потребовать. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки.
Из-за сбоев в логистике на фоне антироссийских санкций происходят кратковременные перебои с поставкой чековой бумаги. При этом дефицита кассовых лент в России, по словам Евтухова, нет: «Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой».