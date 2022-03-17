FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

5
Печать

Федеральная налоговая служба России (ФНС) 17 марта приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Такая мера была принята из-за нехватки кассовых лент, заявил замминистр промышленности и торговли Виктор Евтухов.

До этого за отсутствие ленты в кассе магазины могли понести административную ответственность и получить штраф до 10 тыс.руб. Теперь они не обязаны выдавать бумажные чеки, но покупатель вправе его потребовать. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки.

Из-за сбоев в логистике на фоне антироссийских санкций происходят кратковременные перебои с поставкой чековой бумаги. При этом дефицита кассовых лент в России, по словам Евтухова, нет: «Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

ӦВВӦ
В России нет бумаги, ну анекдот же 😆🥲
267086865
Следующий шаг - разрешат не выдавать сдачу).
McGillavry
Дефицит — это когда есть, но мало. А когда чего-то нет, то это уже не дефицит, а банальное отсутствие. Скоро вообще ничего не останется.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний