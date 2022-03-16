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ЕСПЧ ставит на паузу рассмотрение всех жалоб против России

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Суд в Страсбурге принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода РФ из Совета Европы. Об этом 16 марта говорится в заявлении ЕСПЧ.

Решение принято в соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Россия больше не является членом Совета Европы. В релизе сказано, что паузу в рассмотрении заявлений делают до того, как будут ясны юридические последствия этой резолюции для работы Европейского суда по правам человека.

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации 16 марта, сославшись на спецоперацию на Украине. Что теряет Россия, «Фонтанке» рассказал юрист, который профессионально занимается сопровождением жалоб в ЕСПЧ.

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