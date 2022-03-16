Комитет министров Совета Европы исключает Россию из организации

Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из состава организации.
«Лидеры Совета Европы выступили с совместным заявлением об исключении Российской Федерации из комитета министров Совета Европы», — сообщается 16 марта в коммюнике на сайте организации.
В документе говорится, что к такому решению европейских лидеров подтолкнула спецоперация РФ на территории Украины. Они выразили «свое твердое осуждение» происходящему.
Комитет министров проведет внеочередное заседание утром 17 марта.