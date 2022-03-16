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Комитет министров Совета Европы исключает Россию из организации

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Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из состава организации.

«Лидеры Совета Европы выступили с совместным заявлением об исключении Российской Федерации из комитета министров Совета Европы», — сообщается 16 марта в коммюнике на сайте организации.

Фото: фрагмент скриншота twitter.com/marko_boko
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В документе говорится, что к такому решению европейских лидеров подтолкнула спецоперация РФ на территории Украины. Они выразили «свое твердое осуждение» происходящему.

Комитет министров проведет внеочередное заседание утром 17 марта.

Фото: фрагмент скриншота twitter.com/marko_boko
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (30)

VKuser6033418
Но нет спасенья от раба,
Который стал царём!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжёт ему: "Ты прав! "
terry18
Теперь граждане России будут лишены жаловаться в Европейский совет по правам человека, если в России они не нашли судебной поддержки.
valua
- мистера джонса выгнали из нашего клуба, он пИсал в бассейн!
- ну, честно говоря, многие джентльмены не сдерживаются при купании..
- да, но он это делал с 10-метровой вышки!
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