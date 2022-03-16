В Петербурге раскрыто дело о трупе в мусорном баке на Думской, найденном четверть века назад

Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве, которое было возбуждено в 1996 году. Тогда в мусорном баке у дома 3 по улице Думской нашли труп 50-летнего рабочего ПРЭО Центрального района, который, судя по травмам, погиб от удара по голове.



Спустя 25 лет сотрудники ГСУ СК по Петербургу подняли старое дело. В качестве подозреваемого задержали 46-летнего жителя Бокситогорска. Судя по информации в его социальных сетях, мужчина в 1996 году недавно вернулся из армии, службу он проходил на Новой Земле. Ныне он счастливый отец мальчика и девочки, женат. Следствие считает, что 25 лет назад он в мастерской ПРЭО на Думской повздорил за спиртным со старшим коллегой и забил его до смерти руками, ногами и разводным ключом. После тело было помещено в контейнер на улице. Пили в ту ночь работяги не вдвоем, с ними был еще один товарищ, только тот скончался в 1997 году.

