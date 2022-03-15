Из Международной ассоциации подводников исключили петербургский клуб

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ исключили из Международной ассоциации. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 марта.



Кроме того, представителей клуба не допустят к участию в Международном конгрессе подводников. В прошлом году мероприятие должно было пройти в шведском городе Карлскруна, но из-за пандемии его перенесли на май 2022-го.

Как сказано на сайте, делегация петербургского клуба не пропускает конгрессы с 1999 года, а в 2000 году сама стала организатором и принимала гостей в городе на Неве.