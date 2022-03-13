Заправьте это немедленно! Бензин и правда будет дешеветь?

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться







На рынке энергоносителей в мире и в России тренды, что называется, разнонаправленные. В то время как на мировых площадках цены давно перевалили за 100 долларов за баррель и приблизились к максимумам 2008 года, на отечественных биржах они падают. Однако оптовые и розничные расценки на бензин и дизтопливо мало влияют друг на друга. Хотя бы косвенно они связаны лишь в бухгалтерских отчетах трейдеров, когда они считают прибыль.

Фото: скриншот с сайта spimex.com Поделиться Поделиться







Простому автомобилисту цифры котировок на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где ведется торговля нефтепродуктами, могут показаться воодушевляющими. Как и Федеральной антимонопольной службе, которая в конце недели поспешила заявить, что она видит предпосылки для снижения розничных цен. Однако ждать пропорционального биржевому падения цен на АЗС все же не стоит.



«Движение вниз можно ожидать, лишь если правительство пойдет на сокращение фискальных платежей для топливной розницы. Если этого не произойдет, скорее всего, цены на заправках меняться не будут», — рассуждает глава Нефтяного клуба СПб Олег Ашихмин. Стоит отметить, что в конечной цене бензина и дизеля различные налоги и акциз достигают 70%. Так что даже незначительное снижение акциза или, скажем, НДС в рамках антикризисных мер действительно могут сильно повлиять на цены.

Участники оптового рынка нефтепродуктов Петербурга добавляют: куда более значимой мерой для нефтяных компаний было бы изменение правил расчета так называемого демпфера — соглашения, по которому государство доплачивает нефтяникам за поставки внутри страны по ценам ниже мировых, и, наоборот, забирает, когда поставки на местные НПЗ оказываются выгоднее, чем экспорт (так было в 2020 году).

Вместе с тем стоит заметить, что история не помнит каких-либо значимых примеров снижения цен на бензин. Даже чтобы просто сдержать рост, требовались крепкие слова от первого лица. Никакого заметного глазу снижения не было даже в разгар локдауна в апреле 2020 года. Тогда заправщики объясняли: да, у нас действительно прокачка топлива упала на 40%. Но если сейчас снизить цены, потом очень трудно будет их поднимать — психологически. Как в воду глядели — с апреля 2020 до февраля 2022 года бензин и дизтопливо подорожали в Петербурге на 5–6 рублей за литр. И окрики никакие не помогли.



Оптовики, работающие на городском рынке, добавляют такую деталь: на в целом сократившийся из-за снижения экономической активности спрос сейчас накладывается избыток предложения. Продавать нефтепродукты за границу стало гораздо сложнее. Так что падение биржевых цен на АИ-95 с 57 тысяч до 41 тысячи рублей за тонну всего за две недели — очень понятное явление. Если переводить тонны в литры, получится снижение с 43 рублей до 31 рубля. Именно во столько сейчас трейдерам обходится бензин самой популярной марки. Обычно к этому добавляется 5–10 рублей на покрытие транспортных расходов и содержание розничной сети. Росстат же видит сейчас среднюю цену АИ-95 в городе на уровне 52,07 рубля за литр.

Вместе с тем нынешний избыток топлива — явление временное, уверены эксперты. Дело в том, что уже на апрель придется пик ремонтного сезона на российских нефтеперерабатывающих заводах. Бензина и дизтоплива будет выпускаться значительно меньше, чем сейчас. Ну и кроме того, не факт, что после ремонта НПЗ продолжат делать бензин в тех же объемах, что сейчас — это просто экономически нецелесообразно.



Есть и еще один аспект — те самые плановые ремонты на заводах проводятся с использованием почти полностью иностранных деталей и компонентов. Разнообразна и широка также и номенклатура импортной химии, необходимой в процессе изготовления бензина. Одних только катализаторов, необходимых в процессе каталитического крекинга при производстве высокооктановых бензинов, по данным ФТС, в прошлом году было импортировано на 140 млн долларов. Год назад это было 11 млрд рублей. Сегодня — уже ближе к 17 миллиардам, а сколько будет к концу лета — не возьмется сказать ни один уважающий себя экономист.

То есть издержки нефтеперерабатывающих предприятий неизбежно вырастут, причем весьма значительно. Так что невидимая рука рынка скорректирует оптовые котировки и вновь сделает актуальным вопрос о необходимости повышения цен на бензин. Правда, этот эффект проявится уже во второй половине года. А пока, считает Олег Ашихмин, операторы АЗС будут держать расценки неизменными. И держать в голове все еще неотмененное «джентльменское» соглашение с властями о том, что рост цен на бензин не может быть выше уровня инфляции по итогам года.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

