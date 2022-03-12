Медведев откажется от Facebook и Instagram из-за их антироссийской позиции

Зампредседателя Совбеза РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев откажется от использования продуктов, принадлежащих Meta, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника Олега Осипова.



«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», — сказал он журналистам 12 марта.



Медведев — активный пользователь соцсетей. У него есть аккаунты в Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», которые регулярно обновляются. Страничку в FB он завел еще в 2011 году, будучи президентом России. А в 2012 году политик встречался с нынешним главой Meta и основателем Facebook Марком Цукербергом.

