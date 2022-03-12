Медведев откажется от Facebook и Instagram из-за их антироссийской позиции

Зампредседателя Совбеза РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев откажется от использования продуктов, принадлежащих Meta, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника Олега Осипова.
«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», — сказал он журналистам 12 марта.
Медведев — активный пользователь соцсетей. У него есть аккаунты в Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», которые регулярно обновляются. Страничку в FB он завел еще в 2011 году, будучи президентом России. А в 2012 году политик встречался с нынешним главой Meta и основателем Facebook Марком Цукербергом.
Ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.
Роскомнадзор в 00:00 14 марта ограничит доступ на территории РФ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ведомство объяснило это защитой психологического здоровья граждан.