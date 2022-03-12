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Медведев откажется от Facebook и Instagram из-за их антироссийской позиции

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Зампредседателя Совбеза РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев откажется от использования продуктов, принадлежащих Meta, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника Олега Осипова.

«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», — сказал он журналистам 12 марта.

Медведев — активный пользователь соцсетей. У него есть аккаунты в Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», которые регулярно обновляются. Страничку в FB он завел еще в 2011 году, будучи президентом России. А в 2012 году политик встречался с нынешним главой Meta и основателем Facebook Марком Цукербергом.

Ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

Роскомнадзор в 00:00 14 марта ограничит доступ на территории РФ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ведомство объяснило это защитой психологического здоровья граждан.

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Комментарии (22)

sega177
Ой, горе-то какое! Надеюсь, звезду героя дадут.
hyperborean
плевать на карликов с самомнением Наполеона
263984971
Я теперь тоже откажусь… Медведев эталон! Кроссовки новые теперь не знаю где купить? Может кто сорентирует?
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