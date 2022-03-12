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Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram защитой психологического здоровья граждан

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«Госуслуги» 12 марта разослали электронные письма от Роскомнадзора о блокировке Instagram. Пользователям рассказали, что решение принято из-за действий руководства соцсети, которое «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию», что является частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид».

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», — говорится в письме.

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В РКН надеются, что пользователи быстро перейдут в отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор в 00:00 14 марта ограничит на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

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Комментарии (21)

McGillavry
Нет геноцид — это другое. И им совсем не инстаграм занимается, а кто-то другой.
Чёрт Опасный
Отцы родные!
Slava_Rossii
Цензура!
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