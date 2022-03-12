Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram защитой психологического здоровья граждан

«Госуслуги» 12 марта разослали электронные письма от Роскомнадзора о блокировке Instagram. Пользователям рассказали, что решение принято из-за действий руководства соцсети, которое «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию», что является частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид».

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», — говорится в письме.

