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Крупнейшие мировые судоходные компании, отказавшиеся работать с грузами для РФ, продолжают отправлять свои суда в порт Петербурга

Информационная система служб капитанов морских портов (СКАП) фиксирует заход в порт Петербурга крупных контейнеровозов судоходных компаний Maersk, MSC и CMA CGM. Ранее они заявляли, что приостановили прием новых заказов на перевозку контейнеров в Россию и из нее.

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Как отмечает профильное агентство Portnews, согласно данным сервиса Marine Traffic, суда этих компаний следуют в Петербург и выходят из него.

О том, что Maersk, MSC и CMA CGM продолжают операции в порту, свидетельствую и данные СКАП. Так, по состоянию на 11 марта в Петербурге есть отметки о судах CMA CGM NEVA (дедвейт 34 тыс. тонн, сейчас он уже вышел в Вильгельмсхафен), MSC ATLANTIC (47 тыс. тонн только что прибыл из Вильгельмсхафена) и VAYENGA MAERSK (40 тыс. тонн, прибыл из британского порта Филикстоу).

Кроме того, на ближайшие дни администрация порта уже приняла заявку на заход в Россию контейнеровоза MSC ZLATA R (53 тыс. тонн, сейчас он на полпути из Роттердама), из Бронки в Ригу отходит небольшой контейнеровоз AILA под финским флагом, агентом которого значится российское представительство CMA CGM.

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Комментарии (11)

vfhbr
Вы радуетесь выполнению старых контрактов. Не топить же грузы. А новых, как предупредили, уже не будет.
КарабасСПб
Сегодня решил пополнить запас корма 2 своим котам. Так как мы не едим корм Вискас из патриотических соображений, так как их корм это смерть котейкам, а едим патриотический корм из Канады. Ну так вот, в магазинах все импортные хорошие корма подорожали в 1.5 или 2 раза и многие бренды вообще исчезли... Кабы все было с логистикой в порядке, то корм бы был. А его уже практически нет в Питере. Ещё раз говорю что это относится к кормам холистик.
Тов.Сталин
"Вы не понимаете,это другое. "
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