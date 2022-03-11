Крупнейшие мировые судоходные компании, отказавшиеся работать с грузами для РФ, продолжают отправлять свои суда в порт Петербурга

Как отмечает профильное агентство Portnews, согласно данным сервиса Marine Traffic, суда этих компаний следуют в Петербург и выходят из него.



О том, что Maersk, MSC и CMA CGM продолжают операции в порту, свидетельствую и данные СКАП. Так, по состоянию на 11 марта в Петербурге есть отметки о судах CMA CGM NEVA (дедвейт 34 тыс. тонн, сейчас он уже вышел в Вильгельмсхафен), MSC ATLANTIC (47 тыс. тонн только что прибыл из Вильгельмсхафена) и VAYENGA MAERSK (40 тыс. тонн, прибыл из британского порта Филикстоу).

