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Путин высказался за передачу ДНР и ЛНР средств ПВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с Совбезом 11 марта предложил передать на вооружение ДНР и ЛНР средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы — трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Президент РФ Путин поддержал это предложение, передаёт РИА Новости.

Комментируя слова Шойгу про ответ на действия НАТО, президент отметил, что укрепление западных рубежей России требует отдельного рассмотрения. Необходимо подготовить предложения и доложить ему.

Также на совещании Путин поддержал идею отправки добровольцев на Украину.

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Комментарии (12)

Ырыс
Буки, наверное, только малазийские самолеты там больше не летают.
260813771
российский современный панцирь вообще в упор байрактар не видит, кому нужны эти устаревшие ПЗРК ?
allyouneedislove
сложно вручную фигачить по байрактару, если его не видно... это как пальцем в небо диагнозы врачи ставят...
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