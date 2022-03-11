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Сняты ковидные ограничения на полёты в 8 стран. Red Wings откроет рейс в Стамбул

Росавиация сообщила об отмене коронавирусных ограничений на полеты в восемь стран.

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«Россия с 9 марта сняла ограничения по коронавирусу на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан», — сообщает 11 марта РБК со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве отметили, что теперь полеты по указанным направлениям будут выполняться в рамках «межправсоглашений о воздушном сообщении». Напомним, Россия ограничила авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии.

Компания Red Wings 15 марта собирается начать полёты Москва — Стамбул на SSJ100, передаёт РИА Новости.

«Фонтанка» выяснила, сколько стоят билеты до стран, куда пока ещё можно улететь. Цифры — не для слабонервных.

26 февраля из-за военных действий на Украине ЕС ввел санкции против российского транспортного сектора, в число которых вошел запрет на продажу России воздушных судов и запчастей к ним. Всё больше авиакомпаний приостанавливают полёты в Россию.

11 марта стало известно, что Китай отказал российским перевозчикам в поставке запчастей для самолетов. Сроки действия такого решения, а также причины, повлиявшие на его принятие, неизвестны.

До этого Минтранс РФ предложил удерживать на территории России иностранные суда, которые взяты в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в рублях. Ранее ведомство сообщило, что обсуждает национализацию Boeing и Airbus в РФ, а эксперты предвидят «каннибализм флота».

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