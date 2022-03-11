Сняты ковидные ограничения на полёты в 8 стран. Red Wings откроет рейс в Стамбул

«Россия с 9 марта сняла ограничения по коронавирусу на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан», — сообщает 11 марта РБК со ссылкой на Росавиацию.



В ведомстве отметили, что теперь полеты по указанным направлениям будут выполняться в рамках «межправсоглашений о воздушном сообщении». Напомним, Россия ограничила авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии.

Компания Red Wings 15 марта собирается начать полёты Москва — Стамбул на SSJ100, передаёт РИА Новости.