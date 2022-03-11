Полёты в Россию приостанавливают Air Astana и Pegasus

Казахстанская авиакомпания Air Astana и турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливают рейсы в Россию и из неё.



«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — цитирует РИА Новости сообщение перевозчика 11 марта.



Авиакомпания решает эти проблемы в контакте с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. Пассажирам отменённых рейсов обещают возврат средств в полном объёме.

