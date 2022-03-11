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Полёты в Россию приостанавливают Air Astana и Pegasus

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Казахстанская авиакомпания Air Astana и турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливают рейсы в Россию и из неё.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — цитирует РИА Новости сообщение перевозчика 11 марта.

Авиакомпания решает эти проблемы в контакте с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. Пассажирам отменённых рейсов обещают возврат средств в полном объёме.

На сайте Pegasus сообщается: «В соответствии с регламентом ЕС № 2022/328, вводятся санкции и ограничения, связанные со страхованием, перестрахованием, лизингом, эксплуатацией, техническим обслуживанием на рейсах в и из Российской Федерации. В связи с операционными рисками в этих условиях все наши рейсы из и в Российскую Федерацию приостанавливаются с 13 марта по 27 марта 2022 года».

Пассажиры, купившие билеты в Петербург, Москву, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу или Краснодар, могут бесплатно обменять их или получить деньги обратно.

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Комментарии (23)

X-кот
Редиска. Нифига не читаем. Внимаем солнцеликому. И его команде. Которые никогда не врут. Ибо как на самом деле знать нельзя
Stadilainen
остаются пешие прогулки в Беларусь и телепортации в Эритрею
267054255
И ты, Брут?!
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