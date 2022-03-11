Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию

«Авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан — Москва с двух до семи рейсов в неделю и Алматы — Москва до семи рейсов в неделю», — заявили в ведомстве.

Казахстанская авиакомпания SCAT собирается увеличить частоту рейсов в Россию и из неё. Об этом 11 марта сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Ранее казахстанский авиаперевозчик Air Astana сообщал, что приостановит полеты в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в РФ и из нее.



SCAT Airlines — казахстанская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Шымкенте. В 2018 году она перевезла 2 млн. 200 тыс. пассажиров.



Накануне, 11 марта, стало известно, что Китай отказал российским перевозчикам в поставке запчастей для самолетов. Сроки действия такого решения, а также причины, повлиявшие на его принятие, неизвестны.



До этого Минтранс РФ предложил удерживать на территории России иностранные судна, которые взяты в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в рублях. Ранее ведомство сообщило, что обсуждает национализацию Boeing и Airbus в РФ, а эксперты предвидят «каннибализм флота».



26 февраля из-за военных действий на Украине ЕС ввел санкции против российского транспортного сектора, в число которых вошел запрет на продажу России воздушных судов и запчастей к ним.

