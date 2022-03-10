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Рабочего интерьерного магазина задержали по подозрению в насилии над маленькими девочками на юге Петербурга

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Уголовный розыск Кировского района Петербурга за несколько часов нашел подозреваемого в домогательствах к двум девочкам 5 и 10 лет после заявления их матери.

33-летняя жительница дома на улице Солдата Корзуна пришла в УМВД накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 10 марта. Она, по предварительной информации, сообщила, что в первых числах марта знакомый мужчина воспользовался её отсутствием и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочерей 5 и 10 лет.

Через два часа оперативники задержали подозреваемого — 36-летнего разнорабочего петербургского интерьерного магазина. Его доставили в отдел полиции. СК возбудил уголовное дело.

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Комментарии (1)

VKuser19674011
Интерьерный магазин это, конечно, очень важная информация. И разнорабочий. Писали бы просто грузчик. Да и это не важно.
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