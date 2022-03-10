Рабочего интерьерного магазина задержали по подозрению в насилии над маленькими девочками на юге Петербурга

Уголовный розыск Кировского района Петербурга за несколько часов нашел подозреваемого в домогательствах к двум девочкам 5 и 10 лет после заявления их матери.



33-летняя жительница дома на улице Солдата Корзуна пришла в УМВД накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 10 марта. Она, по предварительной информации, сообщила, что в первых числах марта знакомый мужчина воспользовался её отсутствием и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочерей 5 и 10 лет.

