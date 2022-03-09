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«Удивительный мир животных» россиянам больше не покажут: каналы Discovery отключают эфир

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Около 15 кабельных каналов медиакомпании Discovery Inc, которые выходили в сотрудничестве с российской «Национальной медиагруппой», с 9 марта прекратят свое вещание на территории России. Об этом сообщило издание Variety.

В России больше не будут показывать Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science и другие каналы. Так американская медиакомпания Discovery, Inc. выразила свое несогласие с политикой России на Украине.

Кроме того, ссылаясь на собственные источники, Variety пишет, что в Discovery также опасаются нового закона, который предусматривает уголовную ответственность за публикацию ложной информации о российских вооруженных силах.

По данным издания, остановка вещания оставит без работы 65 российских сотрудников медиакомпании. Американская медиакомпания Discovery была основана в 1985 году.

Ранее стало известно, что с 9 марта в России не работает стриминговый сервис Amazon Prime Video. А Netflix сообщил, что будет предоставлять российским пользователям услуги только до конца оплаченного периода.

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Комментарии (14)

Dazdraperma
Канал о животных закрылся под предлогом опасения закона о фейках. Что они там такого о животных навыдумывали?
shushu
Евроспорт - это ж тоже Дискавери
VKuser678560
дискавери отключат....зачем жить((((((
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