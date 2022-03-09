«Удивительный мир животных» россиянам больше не покажут: каналы Discovery отключают эфир

Около 15 кабельных каналов медиакомпании Discovery Inc, которые выходили в сотрудничестве с российской «Национальной медиагруппой», с 9 марта прекратят свое вещание на территории России. Об этом сообщило издание Variety.
В России больше не будут показывать Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science и другие каналы. Так американская медиакомпания Discovery, Inc. выразила свое несогласие с политикой России на Украине.
Кроме того, ссылаясь на собственные источники, Variety пишет, что в Discovery также опасаются нового закона, который предусматривает уголовную ответственность за публикацию ложной информации о российских вооруженных силах.
По данным издания, остановка вещания оставит без работы 65 российских сотрудников медиакомпании. Американская медиакомпания Discovery была основана в 1985 году.
Ранее стало известно, что с 9 марта в России не работает стриминговый сервис Amazon Prime Video. А Netflix сообщил, что будет предоставлять российским пользователям услуги только до конца оплаченного периода.