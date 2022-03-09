Amazon Prime Video не пускает пользователей из России

Amazon Prime Video больше не работает в России. С невозможностью зайти на сервис столкнулись пользователи стримингового сервиса компании Amazon 9 марта.



При попытке зайти в приложение Prime Video пользователи видят сообщение, что видео недоступно в данном регионе. По сообщению издания DTF, в поддержке сервиса предлагают сделать возврат средств за действующую подписку.



Amazon Prime Video прекратила работу, не предупредив пользователей заранее. В отличие от Netflix, который, как сообщала «Фонтанка», будет работать у пользователей сервиса до конца оплаченного периода.

