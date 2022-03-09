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Amazon Prime Video не пускает пользователей из России

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Amazon Prime Video больше не работает в России. С невозможностью зайти на сервис столкнулись пользователи стримингового сервиса компании Amazon 9 марта.

При попытке зайти в приложение Prime Video пользователи видят сообщение, что видео недоступно в данном регионе. По сообщению издания DTF, в поддержке сервиса предлагают сделать возврат средств за действующую подписку.

Amazon Prime Video прекратила работу, не предупредив пользователей заранее. В отличие от Netflix, который, как сообщала «Фонтанка», будет работать у пользователей сервиса до конца оплаченного периода.

Ранее была остановлена работа над российскими оригинальными проектами платформы Netflix. Ее владельцы выразили протест против действий России в отношении Украины, а также отказались включать в пакет два десятка обязательных российских телеканалов, как того от сервиса требовало включение в реестр Роскомнадзора.

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Комментарии (2)

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Ленфильм то вроде возрождали наш местный. Наверно уже снимает фильмы и сериалы новые.
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