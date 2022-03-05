Дело обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова передано в суд

Генпрокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ведомства.
«Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015–2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова», – говорится в заявлении.
По данным ГП, Сафронов якобы систематически передавал собранные им сведения представителям иностранных разведок, зная, что страны НАТО могут использовать их против России. «Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования».
Ранее сообщалось, что в деле Сафронова более 10 тысяч страниц. Адвокаты настаивают на том, что вменяемое их подзащитному вообще не является преступлением. Какие именно сведения обвиняемый передал за границу, когда и для кого он их собирал — всего этого в материалах нет. У Сафронова не было допуска к гостайне, и все свои материалы он писал на основе открытых источников, уверяют адвокаты.