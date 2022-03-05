Дело обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова передано в суд

Генпрокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ведомства.



«Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015–2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова», – говорится в заявлении.

