Адвокаты Сафронова: Следователь не принял ни одного ходатайства, а на встречу пришел побитый

Защитники обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова рассказали о встрече со следователем по его делу Александром Чабаном. Он не разрешает приносить в управление даже бумагу.

Как сообщает команда адвокатов «Первый отдел», 11 февраля в следственном управлении ФСБ они встречались с ведущим дело Сафронова Чабаном и просили его приобщить к материалам ходатайства о прекращении дела. Следователь при составлении протокола ознакомления с материалами уголовного дела не принял ни одного ходатайства. «Защитникам не позволили даже пронести ходатайства в здание Следственного управления ФСБ — поскольку им запрещено проносить туда любые бумаги в принципе. Видимо, Чабану кажется, что вместе с бумагой в здание можно пронести что-нибудь опасное: известно, что перед встречами он осматривает очки адвокатов и развинчивает авторучки в поисках шпионской техники», — поделились адвокаты.