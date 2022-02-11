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Адвокаты Сафронова: Следователь не принял ни одного ходатайства, а на встречу пришел побитый

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Защитники обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова рассказали о встрече со следователем по его делу Александром Чабаном. Он не разрешает приносить в управление даже бумагу.

Как сообщает команда адвокатов «Первый отдел», 11 февраля в следственном управлении ФСБ они встречались с ведущим дело Сафронова Чабаном и просили его приобщить к материалам ходатайства о прекращении дела. Следователь при составлении протокола ознакомления с материалами уголовного дела не принял ни одного ходатайства. «Защитникам не позволили даже пронести ходатайства в здание Следственного управления ФСБ — поскольку им запрещено проносить туда любые бумаги в принципе. Видимо, Чабану кажется, что вместе с бумагой в здание можно пронести что-нибудь опасное: известно, что перед встречами он осматривает очки адвокатов и развинчивает авторучки в поисках шпионской техники», — поделились адвокаты.

Они также отметили, что следователь якобы намеренно скрывает от защитников некоторые документы, на встречи он либо не приходит, либо опаздывает. «К слову, сегодня Александр Чабан впервые за долгое время лично встретился с адвокатами Сафронова и выглядел довольно странно. Выяснилось, что он подрался с коллегой: сломал ему ногу, а себе порвал связки», — поделились адвокаты.

Дело Сафронова находится на стадии ознакомления с материалами, в нем более 10 тысяч страниц, содержание которых адвокатам приходится просто запоминать. Они настаивают на том, что вменяемое экс-журналисту и советнику Роскосмоса Сафронову вообще не является преступлением. Какие именно сведения обвиняемый передал за границу, когда и для кого он их собирал — всего этого в материалах нет. У Сафронова не было допуска к гостайне, и все свои материалы он писал на основе открытых источников, уверяют адвокаты.

Иван Сафронов находится под стражей в СИЗО «Лефортово». Он обвиняется по статье «госизмена». Изначально сообщалось, что Сафронов был связан с чешской разведкой. Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Якобы Сафронов был связан с разведками Германии и Японии. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ноябре следователи снова пытались получить от Сафронова признательные показания, предлагая новую сделку. Его адвокат Иван Павлов* попал под уголовное дело, в список иноагентов и был вынужден покинуть страну. Павлова пытаются лишить адвокатского статуса.

*Включён в реестр Минюста СМИ-иноагентов.

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Комментарии (4)

Софокл Аристархович
"сломанная нога и порванные связи" - тоже сплетни адвокатов? Может им что-то приснилось? А может это "боевые раны" или спортивные травмы?
Такое чувство, что автор статьи и адвокаты - обычные Сплетнозавры, те, что из рода Человекообразных
Софокл Аристархович
Дешевая заказушная статейка!
Уважаемые журналисты, или как вы там называетесь. Получите хоть какие-то минимальные познание о том, что описываете, а не собирайте сплетни!
Следователь обязательно(!) приобщает к уголовному делу все (!) ходатайства, и при изучении изложенных в них доводов принимает процессуальное решение об удовлетворении (частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворении ходатайства, вынося соответствующее постановление! И данная документация обязательно приобщяется к материалам дела. Если следователь отказал в удовлетворении ходатайства, значит материалами дела установлены обстоятельства имевшего места события!
Идите вы все в … суд!
Aleks68
следователь фсб игнорирует полностью упк? Хотя я не удивлен ск тоже веселая команда, наперсточники по сравнению с ними дети.
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