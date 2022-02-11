Адвокаты Сафронова: Следователь не принял ни одного ходатайства, а на встречу пришел побитый

Защитники обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова рассказали о встрече со следователем по его делу Александром Чабаном. Он не разрешает приносить в управление даже бумагу.
Как сообщает команда адвокатов «Первый отдел», 11 февраля в следственном управлении ФСБ они встречались с ведущим дело Сафронова Чабаном и просили его приобщить к материалам ходатайства о прекращении дела. Следователь при составлении протокола ознакомления с материалами уголовного дела не принял ни одного ходатайства. «Защитникам не позволили даже пронести ходатайства в здание Следственного управления ФСБ — поскольку им запрещено проносить туда любые бумаги в принципе. Видимо, Чабану кажется, что вместе с бумагой в здание можно пронести что-нибудь опасное: известно, что перед встречами он осматривает очки адвокатов и развинчивает авторучки в поисках шпионской техники», — поделились адвокаты.
Они также отметили, что следователь якобы намеренно скрывает от защитников некоторые документы, на встречи он либо не приходит, либо опаздывает. «К слову, сегодня Александр Чабан впервые за долгое время лично встретился с адвокатами Сафронова и выглядел довольно странно. Выяснилось, что он подрался с коллегой: сломал ему ногу, а себе порвал связки», — поделились адвокаты.
Дело Сафронова находится на стадии ознакомления с материалами, в нем более 10 тысяч страниц, содержание которых адвокатам приходится просто запоминать. Они настаивают на том, что вменяемое экс-журналисту и советнику Роскосмоса Сафронову вообще не является преступлением. Какие именно сведения обвиняемый передал за границу, когда и для кого он их собирал — всего этого в материалах нет. У Сафронова не было допуска к гостайне, и все свои материалы он писал на основе открытых источников, уверяют адвокаты.