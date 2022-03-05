На балконах — флаги, в рекламе — георгиевские ленточки. Петербург украшают символикой

По словам рабочего, флаги развешивают в рамках акции в поддержку ДНР — якобы ими украсят все дома до Московского проспекта и дальше. «Фонтанка» направила запрос в администрацию Адмиралтейского района.

Как сообщает пресс-служба Смольного, 5 марта у станций метро «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект», «Технологический институт» и «Сенная площадь» волонтеры раздадут петербуржцам георгиевские ленточки. За час — с 17:00 до 18:00 — планируется раздать 50 тысяч лент.



Ленты не только раздают, но и размещают на рекламных баннерах: корреспондент «Фонтанки» запечатлел один внутри станции метро «Чернышевская», другой, возле станции «Московские ворота», опубликовала SOTA.

