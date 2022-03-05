Младенец утонул во время купания в ванне на юге Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оставление в опасности» в отношении многодетной матери из Купчино.



Она вызвала скорую в квартиру на Малой Балканской улице накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 марта. Медики не смогли реанимировать семимесячного младенца и вызвали полицию и СК.



Им, по предварительной информации, 30-летняя мать ребенка сообщила, что около 11:30 решила искупать сына: налила в ванну немного воды, а малыша поместила в специальное устройство для купания. После этого она на несколько минут отошла в кухню, а когда вернулась, то увидела, что ребенок в воде и не подает признаков жизни.

