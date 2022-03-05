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Младенец утонул во время купания в ванне на юге Петербурга

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оставление в опасности» в отношении многодетной матери из Купчино.

Она вызвала скорую в квартиру на Малой Балканской улице накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 марта. Медики не смогли реанимировать семимесячного младенца и вызвали полицию и СК.

Им, по предварительной информации, 30-летняя мать ребенка сообщила, что около 11:30 решила искупать сына: налила в ванну немного воды, а малыша поместила в специальное устройство для купания. После этого она на несколько минут отошла в кухню, а когда вернулась, то увидела, что ребенок в воде и не подает признаков жизни.

У женщины есть еще двое детей — 5 и 7 лет.

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Комментарии (7)

262141141
Товарищи мужчины, купайте своих детей сами.
Мой отец купал всех своих детей сам, пока я не пошла в школу, несмотря на то, что они все девочки.
А троих детей с небольшой разницей в возрасте купать несколько лет подряд то еще удовольствие.
reader-writer
Ага, на несколько минут отошла на кухню. Залипла в телефоне минут на сорок. Бедный ребёнок... ((
262185031
Интересно, что это за специальное устройство для купания.
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