Последний месяц с машинами. Как сумасшедший февраль вычистил все салоны без остатка

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться







Во всех российских автосалонах последние пару недель аврал. Люди выкупают все доступные остатки, уже не глядя на цены, которые подскочили — только согласно официальным подсчетам Росстата — к концу февраля уже более чем на 22% год-к-году. Особый ажиотаж, конечно, пришелся на 20-е числа, когда стало понятно, что дефицит в салонах, который наблюдался в последние месяцы, уже в ближайшее время может вспоминаться с доброй ностальгией.

Отказ мировых производителей от поставок машин в Россию, по большому счету, не мог подстегнуть продажи. Торговать было, по сути, и нечем. Судя по опубликованной 4 марта статистики Ассоциации европейского бизнеса о продажах новых автомобилей в России, продажи «в штуках» до начала операции на Украине уже давно падали, и собеседники «Фонтанки» говорят что основной причиной было ограниченное предложение.

Фото: АЕБ Поделиться Поделиться







Так, общий объем продаж всех новых машин упал в феврале почти на 5% к уровню прошло года. То есть, за месяц было продано на 5,5 тысяч машин меньше. Семь из десяти марок показали отрицательную динамику. Самый большой провал среди мэйджоров — у Skoda (-23%). Недалеко от него ушла и «Лада» (-21%). Так что разговоры о том, что с уходом иностранных брендов с нашего рынка мы сможем заместить их отечественными — это, мягко говоря, оптимизм. Да и дальше будет не не лучше: «АвтоВаз» уже предупредил, что из-за нехватки импортных комплектующих с 5 марта приостанавливает производство. А перед этим он повысил отпускные цены для дилеров на 10–20%.

Электронные блоки от Bosch еще, может быть, в обозримом будущем и доедут до Тольятти, а вот калужский завод Volkswagen уже официально объявил, что ничего больше на своем заводе не будет делать. А значит, не будет выпускаться и Skoda. Из крупных производств, которые реально влияли на положение дел на рынке — петербургский Hyundai, кажется, в подвешенном положении. С одной стороны очевидно, что проблемы с комплектующими есть и у него. А с другой, власти Южной Кореи объявили 4 марта, что добились разрешения от США исключить автокомплектующие из санкционных списков. Так что надежда есть.



Однако к началу марта цены на машины в салонах подскочили настолько, что статистика Росстата явно за ними не поспевает. Так только официальные цены на машины петербургской сборки в салонах всего за несколько дней выросли на десятки процентов, а по отдельным моделям — вдвое. И это не оборот речи. На общем фоне особняком стоят китайские производители. Не то, чтобы их совсем никак не затронул логистический кризис. Но все же к концу года у дилеров накопился какой-то запас машин, которыми можно было торговать. Как следствие — китайские модели прочно закрепились в десятке самых продаваемых. Причем, сразу две — Haval (-65%) и Chery (+45%). На пятки наступает Geely (+82%). А Chery активно продает и свой дорогой сегмент — Cheryexeed. Всего за месяц их было продано более тысячи штук, а ведь цены на них начинаются на таком уровне, где еще недавно — пару месяцев назад — были модели среднего сегмента европейских, корейских и японских марок. Были. Теперь нет.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»