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Оплатить парковку в центре Петербурга теперь можно через Telegram

Комитет по транспорту Петербурга добавил еще один способ оплатить парковку в центре города. Для этого был создан специальный Telegram-бот — автоматизированный сервис, интегрированный в информационные системы городских парковок.

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Для оплаты парковки через Telegram нужно авторизоваться в мессенджере и найти через поиск @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга и запустить бота командой «Старт», сообщает 4 марта пресс-служба комитета. Бот уточнит, какое у пользователя транспортное средство, его госномер и номер телефона для отправки электронной квитанции.

Оплата парковки производится при участии Сбербанка. Произвести ее можно как при помощи привязанной к устройству карты, так и через форму ввода данных карты. «Они защищены с помощью современных программных средств», — уверяют в ведомстве.

После оплаты пользователь получит сообщение о проведенной операции с указанием времени, на которое припаркован транспорт. А за 10 минут до окончания парковочной сессии и после её завершения приходят уведомления о парковке, и при необходимости пользователь может продлить сессию.

Бот запоминает введенные ранее данные и в следующий раз повторно информацию о транспортном средстве вводить не нужно. Поменять их можно в главном меню бота.

Сейчас оплата парковки через бота производится без комиссии.

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