Оплатить парковку в центре Петербурга теперь можно через Telegram

Для оплаты парковки через Telegram нужно авторизоваться в мессенджере и найти через поиск @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга и запустить бота командой «Старт», сообщает 4 марта пресс-служба комитета. Бот уточнит, какое у пользователя транспортное средство, его госномер и номер телефона для отправки электронной квитанции.



Оплата парковки производится при участии Сбербанка. Произвести ее можно как при помощи привязанной к устройству карты, так и через форму ввода данных карты. «Они защищены с помощью современных программных средств», — уверяют в ведомстве.