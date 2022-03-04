Оплатить парковку в центре Петербурга теперь можно через Telegram

Для оплаты парковки через Telegram нужно авторизоваться в мессенджере и найти через поиск @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга и запустить бота командой «Старт», сообщает 4 марта пресс-служба комитета. Бот уточнит, какое у пользователя транспортное средство, его госномер и номер телефона для отправки электронной квитанции.
Оплата парковки производится при участии Сбербанка. Произвести ее можно как при помощи привязанной к устройству карты, так и через форму ввода данных карты. «Они защищены с помощью современных программных средств», — уверяют в ведомстве.
После оплаты пользователь получит сообщение о проведенной операции с указанием времени, на которое припаркован транспорт. А за 10 минут до окончания парковочной сессии и после её завершения приходят уведомления о парковке, и при необходимости пользователь может продлить сессию.
Бот запоминает введенные ранее данные и в следующий раз повторно информацию о транспортном средстве вводить не нужно. Поменять их можно в главном меню бота.
Сейчас оплата парковки через бота производится без комиссии.