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Один трамвай догнал другой на Руставели, есть пострадавшие

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Серьезная авария с участием трамваев произошла утром 2 марта в Калининском районе Петербурга. Известно о нескольких пострадавших.

В 9 часов утра на улице Руставели у улицы Верности столкнулись трамваи 38-го и 51-го маршрутов, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По их словам, водитель трамвая № 51 уснул и в результате ДТП пострадали 4 человека.

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В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили факт столкновения, но не причину. «О причине случая говорить преждевременно, причину на данный момент подтвердить не можем. Она фактически будет установлена только по итогам комиссионного разбора всех обстоятельств случая», — сообщили в ГЭТ. По оперативным данным, известно о трех пострадавших, добавили в пресс-службе.

Движение трамваев на Руставели было возобновлено в 10:07 и сейчас осуществляется в штатном режиме.

Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (1)

Jan Georg
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