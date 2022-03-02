Сеть «КАРО» отменила прокат документального фильма про телеканал «Дождь»*

Документальный фильм про создательницу телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году. — Прим. ред.) Наталью Синдееву сняли с проката в сети кинотеатров «КАРО». Об этом «Фонтанке» 2 марта рассказала линейный продюсер фильма Светлана Гуляева.

Фильм, оригинальное английское название которого переводится как «Проклятая работа», должен был выйти в российских кинотеатрах 3 марта. 2 марта в московском киноцентре «Октябрь» режиссер фильма Вера Кричевская («Гражданин Поэт: Прогон Года», «Слишком свободный человек», «Дело Собчака») должна была представлять свою кинокартину. За несколько часов до премьеры сеть «КАРО» отменила все показы документалки, рассказала Светлана Гуляева.

