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Сеть «КАРО» отменила прокат документального фильма про телеканал «Дождь»*

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Документальный фильм про создательницу телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году. — Прим. ред.) Наталью Синдееву сняли с проката в сети кинотеатров «КАРО». Об этом «Фонтанке» 2 марта рассказала линейный продюсер фильма Светлана Гуляева.

Фильм, оригинальное английское название которого переводится как «Проклятая работа», должен был выйти в российских кинотеатрах 3 марта. 2 марта в московском киноцентре «Октябрь» режиссер фильма Вера Кричевская («Гражданин Поэт: Прогон Года», «Слишком свободный человек», «Дело Собчака») должна была представлять свою кинокартину. За несколько часов до премьеры сеть «КАРО» отменила все показы документалки, рассказала Светлана Гуляева.

«Прокатное удостоверение у нас есть, будем договариваться с другими площадками», — сказала продюсер.

Фильм «Проклятая работа» рассказывает историю становления телеканала «Дождь»* и его основательницы Натальи Синдеевой начиная с 2007 года.

Днем ранее «Фонтанка» сообщила, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*.

* «Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

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