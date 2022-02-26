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Мария Захарова: У МИД РФ нет информации о том, что россияне не смогут получать шенгенские визы

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Министерство иностранных дел России не располагает информацией о том, что граждане России не смогут получать шенгенские визы. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

«На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Оно (соглашение – прим.ред.) касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке. Это они пересматривают. Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», - цитирует агентство Захарову.

Ранее выдачу виз россиянам приостановили Латвия и Чехия. Прекратить выдачу шенгенских виз всем россиянам предлагала Бельгия.

Каких маршрутов и мероприятий международного уровня лишилась Россия из-за спецоперации на Украине, читайте в материале «Фонтанки».

Ряд стран закрыли свое небо для полетов российской авиации. Среди них Словения, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша и Болгария. Росавиация ответила тем же – авиаперевозчики ряда стран не смогут совершать полеты над территорией России.

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Комментарии (29)

blackcatwhitecat
МИД РФ теперь все будет узнавать последним, такова судьба изгоев. И вообще, похоже, в ближайшие годы МИД нам не понадобится...
Mazzzz
Погодите , а если она реально не понимает куда они вписались и вписали нас ? Это тогда , что ж получается ? Как же он служил в очистке ?
ДядькаСПБ
а когда уже закроет свой осквернённый рот эта "танцовщица"??)))....и согласен с предыдущим оратором - скорее КГБ закроет нам выезд, нежели Дикий Запад нам - въезд)))...я всё это помню - какие-то маскарадные ветераны долбят тебе в мозг - на провокации не поддаваться, меньше чем по-трое не ходить)))...ублюдки)))..как те - 30 лет назад..так и эти...
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