Мария Захарова: У МИД РФ нет информации о том, что россияне не смогут получать шенгенские визы

Министерство иностранных дел России не располагает информацией о том, что граждане России не смогут получать шенгенские визы. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.



«На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Оно (соглашение – прим.ред.) касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке. Это они пересматривают. Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», - цитирует агентство Захарову.